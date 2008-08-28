Ежегодно в мире от рака умирают 7,9 миллионов человек

Борьба с раком должна стать приоритетным направлением, убеждена Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ Маргарет Чэн убеждена, что борьба с раковыми заболеваниями должна стать одним из приоритетных направлений для обеспечения дальнейшего социально- экономического развития мира, прежде всего развивающихся и беднейших стран. Об этом она заявила накануне на открытии Всемирного конгресса по борьбе с раком.

Гендиректор ВОЗ отметила, что ежегодно в мире от рака умирают 7,9 млн человек, при этом 72 проц смертей "приходится на страны с низкими доходами населения". Она объяснила это тем, что во многих развивающихся и бедных странах не развита система медицинского страхования, и население оплачивает 100 проц расходов на лечение.

"Эти расходы ежегодно выводят более 100 млн человек в мире за грань бедности", - подчеркнула Чэн. Поскольку такие расходы воспринимаются населением этих стран как "критические", люди избегают обращений к врачам на ранней стадии заболевания, что усложняет лечение и увеличивает риск летального исхода, пояснила она. Поэтому, считает гендиректор ВОЗ, необходимы комплексные усилия всего мирового сообщества для создания в беднейших странах "хотя бы приближенной к современным требованиям системы здравоохранения".

"К сожалению, сегодня практически нет ни одной страны, где предпринимаются достаточные усилия для борьбы с раком", - констатировала Чэн. В связи с этим она особо подчеркнула необходимость еще большей активизации борьбы с курением как главной причиной заболевания.

"В борьбе с раковыми заболеваниями мы не начинаем с нуля, во многих странах уже накоплен положительный опыт ранней диагностики и лечения. Теперь перед нами стоит задача найти способы распространения этих дорогостоящих методик на все регионы мира, чтобы они стали доступны всем людям", - заявила гендиректор ВОЗ.

В работе женевского форума, который продлится до 31 августа, принимают участие 2,5 тыс специалистов из всех регионов мира.

ami-tass.ru