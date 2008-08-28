Разгрузочные дни чаще всего мы устраиваем после каких-либо увеселительных застолий или банкетов. Такие дни хороши тем, что они не наносят совершенно никакого вреда организму. Рекомендуется проводить разгрузочные дни по 1 разу в неделю. Гречневые разгрузочные дни

Гречневая крупа богата различными минеральными веществами и витаминами. Благодаря ей можно не только провести курс по улучшению работы кишечника, но и избавиться от ряда дерматологических проблем. Кроме того, гречка широко используется в качестве диетического продукта и позволяет скинуть ненавистные лишние килограммы.

Гречку нужно употреблять без соли и специй. Можно заливать ее 1% кефиром, но не более 1 литра в день. Также можно кушать несладкие фрукты и пить воду в неограниченном количестве.

Приготавливают гречку для разгрузочных дней следующим образом: заливают ее крутым кипятком и дают настояться всю ночь, ни сахара, ни других специй в гречке присутствовать не должно.

Кефирные разгрузочные дни Данные дни подразумевают употребление 1,5 литров кефира 1% жирности без сахара, употребляя в 5-6 приемов с равными интервалами в сутки. Также к ним можно в рацион добавить 0,5-1 кг кисло-сладких или сладких фруктов, исключая бананы и виноград.

Рыбные разгрузочные дни

Переход на рыбный день характеризуется 5-разовым приемом пищи с одинаковыми интервалами между ними. Включает 1 прием 100 грамм нежирной рыбы, без соли + 100г свежих овощей (капусты, огурцов, помидоров). В день можно употреблять до 2 стканов кофе или несладкого чая.

Мясные разгрузочные дни При таких днях рацион состоит из: 400 грамм нежирной телятины или говядины, сваренной без соли + 100г свежих овощей в виде белокочанной капусты, помидоров или огурцов. Также можно пить 1-2 стакана несладкого чай или кофе. Пищу необходимо разделять на 5 равных частей и употреблять в течение дня с приблизительно равными интервалами.

Творожные разгрузочные дни Данные дни состоят из: 400г творога + 0,5 литра кефира. Употребляется также, как и ряд других диет – в пять приемов с равным интервалом между ними.

Овощные разгрузочные дни

Овощей при данной разгрузке должно быть не менее 1,5 кг можно различных, исключая картофель. Овощи отвариваются или употребляются в сыром виде. Приемов пищи должно быть за день, не менее 5-6 раз с равными интервалами и в равных частях. Пить хорошо при данной разгрузке 1-2 стакана кофе, чая или настоя шиповника.

Яблочные разгрузочные дни Существует три основных вида разгрузки при помощи яблок: когда в день употребляется только 1,5кг свежих яблок, исключая даже любую жидкость; другой разгрузочный день представляет собой употребление 5-6 раз в день по 1 яблоку и ½ стакана кефира; третья разгрузка включает употребление неограниченного количества яблок в сочетании с настоями трав или зеленым чаем.

Шоколадные разгрузочные дни

Да, вы не ошиблись –при помощи шоколада также можно похудеть! Для этого вам необходимо отказаться от всех продуктов, оставляя только 80г шоколада или шоколадных батончиков, а также питья кофе без сахара с обезжиренным молоком, которое пьется спустя 3 часа после еды.

Разгрузочная диета от знаменитого диетолога Маргариты Королевой

1 день: на протяжении всего дня через 1,5 часа выпивать по 0,5 стакана нежирного кефира. Объем кефира в сумме должен составлять 1,2 литра.

2 день: 1,2 литра кефира и 4 штуки среднего размера картофелин, которые распределяются на равные части в день.

3 день: 1,2 литра кефира и 400г обезжиренного творога.

4 день: 1,2 литра кефира и 8 штук свежих огурцов.

5 день: 1,2 литра кефира и 1 целая вареная курица без жира и кожи.

6 день: 1, 2 литра кефира и 400г отварной рыбы

7 день: повторение 1 дня разгрузочной недели

Нужно помнить о том, что все продукты готовятся без соли, сахара и специй. Со второго по пятый день надо разбивать пищу на 8 приемов. Данная разгрузочная диета позволяет убрать лишнюю массу тела в размере 2-3 кг.

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