На Полтавщине откроют первый кризисный центр матери и ребенка

В Полтавской области первого сентября заработает первый кризисный социальный центр матери и ребенка для временного проживания беременных женщин и матерей с новорожденными детьми.

Об этом сообщила заместитель главы Полтавской областной государственной администрации Надежда МЯКУШКО. По ее словам, в первый день осени в центре ожидают первых матерей, которые в него заселятся. «В нем будут временно проживать беременные женщины и молодые матери, у которых возникли проблемы с семьями и жильем», – сообщила она. Данный центр расположен на базе Омельницкой сельской больницы Кременчугского района Полтавской области. В реконструкцию было вложено порядка 0,5 млн. грн. госбюджета. Центр рассчитан на 10 матерей и 10 детей.