Младенцы реагируют на лица с четырех месяцев

Младенцы способны читать по лицам с четырех месяцев, говорят ученые Британские ученые из лондонского колледжа Биркбек провели исследования и пришли к выводу, что младенцы начинают распознавать эмоции другого человека по лицу не с шести месяцев, как считалось ранее, а с четырех.

Специалисты отмечают, что, используя инфракрасную спектроскопию, они наблюдали за тем, какие участки мозга младенцев реагируют на пристальный взгляд другого человека. В ходе эксперимента взрослые сначала просто смотрели на ребенка, а затем с улыбкой и приподнятой бровью отводили взгляд в сторону.

Выяснилось, что на пристальный взгляд у ребенка реагировали те же участки мозга, что и у взрослых, и они способны замечать такие невербальные сигналы при общении, как приподнимание одной из бровей во время улыбки, что выражает дружеские чувства.

Хотя профессор Марк Джонсон утверждает, что даже новорожденные обращают внимание на выражение лица человека, особенно в тот момент, когда этот человек смотрит на него.

Специалисты также подчеркивают, что эмоции, которые передаются с помощью выражения лица – это важная часть взаимодействия детей и родителей, а также развития психики младенцев.

Ранее канадские ученые доказали, что свои первые умозаключения дети могут делать в возрасте восьми месяцев, а вот отличать добро от зла способны уже в возрасте шести месяцев.

korrespondent.net