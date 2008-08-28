ВОЗ: уровень материнской смертности в мире возрастает

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены тем, что одна из восьми целей развития тысячелетия, которая заключается в сокращении к 2015 году на 75% уровня материнской смертности, останется невыполненной.

Как сообщает Центр новостей ООН, к 2005 году уровень материнской смертности в мире удалось сократить всего лишь на 5% - с 430 до 400 случаев на 100 тысяч новорожденных. При этом в странах Африки к югу от Сахары число женщин, умирающих в ходе родов и беременности, выросло. В развивающихся странах в целом умирает в сотни раз больше беременных женщин, чем в промышленно развитых государствах. Так, в Афганистане при родах и беременности погибает каждая шестая женщина. В США - одна из 2500, в Швеции - одна из 29 800. Таким образом, каждую минуту при родах и беременности умирает одна женщина. В год - 500 тысяч рожениц.

Эксперты ВОЗ считают, что для сокращения к 2015 году уровня материнской смертности на три четверти необходимо повысить качество медико-санитарной помощи женщинам и обеспечить всеобщий доступ к службам охраны репродуктивного здоровья

podrobnosti.ua