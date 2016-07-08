В Киеве за взятки задержали заместителя главы Минздрава
В Киеве задержан заместитель министра здравоохранения, который вымогал деньги с врачей за возможность проводить операции в Александровской больнице.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева со ссылкой на прокурора города Романа Говду, сегодня ночью завершилась длительная антикоррупционная операция по разоблачению системного взяточничества с участием высокопоставленного чиновника Министерства здравоохранения Украины.
Правоохранителями задержан "на горячем" заместитель министра здравоохранения.
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Установлено, что указанный чиновник создал систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности в дальнейшем осуществлять должным образом свои функциональные обязанности, в частности, проводить операции в Александровской больнице Киева.
Заместителя министра и его сообщника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
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Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения указанным лицам о подозрении.
Досудебное расследование осуществляется следственным управлением прокуратуры г. Киева.