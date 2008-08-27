Ученые продемонстрировали механизм зарождения жизни

На конференции Американского химического общества группа химиков из Великобритании поставили опыт, во время которого из специальной смеси возникла молекула, способная к самовоспроизведению.

Во время опыта ученые-химики использовали смесь из 25 компонентов (различных альдегидов и малеинимида), которые были подобраны таким образом, что все они могли переходить друг в друга химическим путем.

Необходимо отметить, что до начала эксперимента смесь находилась в равновесии, т.е. количественное соотношение ее компонентов было постоянным. А вот когда эксперимент начался, химики время от времени добавляли туда определенное количество производного малеинимида другого строения.

Через какое-то время смесь на 93 процента состояла из клонов – какой-то компонент смеси использовал молекулу производного малеинимида для превращения в самовоспроизводящуюся.

Ученые полагают, что подобные процессы могли лежать в основе появления самых первых молекул ДНК.

Lenta.ru