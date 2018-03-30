Детский туберкулез в Украине – вне поля зрения государства?

Детский туберкулез в Украине остается актуальной проблемой. В 2007 году общее количество подростков и дошкольников, больных туберкулезом, по данным официальной статистики, уменьшилась. Однако – с каждым годом туберкулез приобретает все более опасные формы и ставит под угрозу жизнь и здоровье детей до 4 лет. Одним из путей решения этой проблемы – особое внимание к улучшению материально-технического обеспечения противотуберкулезных учреждений, состояние которых сегодня далеко от идеального.

Туберкулез остается Ахиллесовой пятой Украины, невзирая на то, что сегодня вокруг этой проблемы намного меньший ажиотаж, чем, скажем, пять – десять лет тому назад. Не удивительно, ведь пик заболеваемости туберкулезом в нашей стране наблюдался еще в 1998 году, после чего волна заражения начала спадать, а с ней – обеспокоенность и осторожность украинских граждан. Между тем проблема не утратила своей актуальности и опасности. Специалисты констатируют: в нашей стране до сих пор сохраняется состояние эпидемии туберкулеза. На конец 2007 года количество умерших от туберкулеза превысило 10 тысяч человек, а количество впервые заболевших - 37 тысяч, что лишь на 4,1% меньше, по сравнению с 2006 годом. Как видим, позитивные тенденции - без твердой почвы под ногами.

К величайшему сожалению, эта проблема удваивается, когда говорим о детском туберкулезе. В прошлом году общее количество больных детей было 2,5 тысяч. Количество маленьких украинцев дошкольного возраста с впервые обнаруженным активным туберкулезом - 621, а заболевших подростков – 603. Возможно, в общегосударственных масштабах эти показатели не поражают, однако, по словам экспертов, статистика заболеваемости и смертности детей от туберкулеза умышленно занижена, поскольку над этой группой установлен удвоенный контроль и ответственность. «Проблема туберкулеза среди детей является чрезвычайно актуальной, поскольку у детей в десятки раз выше риск заразиться и заболеть туберкулезом. По своим анатомо-физиологическими особенностями, дети наиболее чувствительны к туберкулезной инфекции», - отмечает профессор Ольга Белогорцева, главный научный сотрудник отделения заболеваний органов дыхания у детей Национального института фтизиатрии и пульмонологии им.Ф.Г. Яновского АМН Украины. По словам специалиста, ежегодный риск развития туберкулеза у взрослого человека, инфицированного микобактериями (палочкой Коха), составляет 0,4%, а у детей в возрасте от одного до четырех лет – 23%. Беспокоит то, что наиболее незащищенными являются новорожденные. Риск развития туберкулеза у младенцев в возрасте до одного года – 40%. Кстати, анализ динамики абсолютного количества заболевших туберкулезом детей по возрасту и полу свидетельствует - в 2007 году существенно увеличились случаи как среди мальчиков, так и среди девочек до четырех лет.

Значительно осложняет ситуацию быстрое заражение туберкулезом. По статистическим данным, каждый третий подросток, больной туберкулезом, выделяет микобактерии. То есть у него - открытая форма, которая является наиболее опасной для окружающих. На сегодня количество случаев с деструктивной формой туберкулеза среди детей составляет 14,3%, а среди подростков – 32,4%. Количество больных с деструкцией в легких значительно превышает количество людей, в которых обнаружено выделение бактерий. А это, по словам экспертов, является прямым свидетельством того, что в Украине микробиологическая диагностика на недопустимо низком уровне. Большие сложности в нашей стране возникают и с получением патологического материала, то есть мокроты у больных детей. С одной стороны, уже стало тенденцией заражения маленьких украинцев стойкими к медицинским препаратам формами туберкулеза. В то же время, данные о количестве больных с мультирезистентным туберкулезом отсутствуют.

Детей и подростков с латентной формой этой болезни сегодня в Украине 186 тысяч, и это уже, является огромной проблемой.

Развитию болезни в значительной мере содействует не только нехватка внимания к этой проблеме со стороны государства, но и безразличие родителей. Многие уверены, что их ребенок полностью защищен, а прививка может ему только навредить. Специалисты отмечают, что именно такая уверенность удваивает риск, степень которого не зависит от материального уровня, социального статуса и образа жизни семьи, в которой растет ребенок. Не обязательно жить во влажном подвале или катакомбах, чтобы заболеть на туберкулез. Далеко ходить не нужно – в больших городах, например, находятся множество инфицированных туберкулезом эмигрантов. В зоне риска – детские садики, школы, места общественного питания и городской транспорт.

Признаки активной формы туберкулеза у ребенка выявить намного сложнее, чем у взрослого. Лихорадка, обильное потовыделение ночью, постепенная потеря массы тела, у детей могут отсутствовать. А явный признак – кашель, появляется уже достаточно поздно. На ранней стадии о наличии туберкулеза у ребенка свидетельствует повышенная утомляемость, раздраженность, головная боль, снижение аппетита, отек лимфатических узлов, тахикардия. У малышей – болезнь сопровождается болью в брюшной полости, увеличением размеров печени, повышением температуры. Однако такие же симптомы характерны и для других болезней. Лишь позитивная проба Манту может помочь в достоверности диагноза. Также, если речь идет о туберкулезе легких, обнаружить болезнь поможет обязательная флюорография. Но и она, и проба Манту является скрининговыми обследованиями, обязательными для всех граждан. В то же время на поздней стадии идентифицировать больного ребенка среди инфицированных может лишь анализ мокроты на наличие в ней микобактерий.

Однако осложняет ситуацию тот факт, что особенностью заболеваемости туберкулезом среди детей, в отличие от взрослых, есть соотношение поражения легких и внелегочного туберкулеза. И здесь показатели далеко неутешительны. В 2007 году данное соотношение составляло 35% к 65%. Статистика свидетельствует, что в структуре заболеваемости 26 % занимает детский внелегочный туберкулез. Наиболее распространены туберкулез костно-суставной системы (в прошлом году вырос на 14 %) и периферических лимфатических узлов.

В отличие от детей, у подростков туберкулез легких в 2007 году составил 84%, а внелегочный – соответственно, 16%. Согласно статистике, на 14 административных территориях заболеваемость подростков превысила средний показатель по Украине, что же касается детей – показатель превышен в 13 областях. «Черными» лидерами стали АР Крым, Кировоградская, Луганская, Херсонская и Ровенская области. Специалисты отмечают, что степень заболеваемости туберкулезом детей и подростков в городе и сельской местности существенно не отличается.

Между тем, отличается уровень и количество лечебных и профилактических мероприятий в разных регионах страны. И этот вопрос остается одним из самых болезненных. За последний год количество детских туберкулезных больниц не изменилось. Самостоятельные стационарные больницы функционируют лишь в Луганской (стационар на 100 кроватей), Херсонской (100 кроватей) и Черновицкой (25 кроватей) областях. В Киеве работает стационар на 140 кроватей, средняя занятость которых в прошлом году составляла почти 296 дней. Подготовлено к открытию детское туберкулезное отделение в Кировоградской области и решается вопрос относительно детского отделения в Хмельницкой области.

Что же касается санаторных заведений для детей, на конец прошлого года их было 51. Кроме недостаточного количества противотуберкулезных больниц и санаториев, большой проблемой является отсутствие во многих областях консультативной работы детского фтизиатра при центрах СПИДа. Между тем, по статистике, в последнее время увеличивается количество больных туберкулезом среди ВИЧ–инфицированных детей.

По словам Ивана Григорьевича Ильницкого, заведующего кафедры фтизиатрии Львовского национального медицинского университета им.Данила Галицкого, именно такой контингент нуждается в повышенном внимании. Эксперт утверждает, что, кроме них, в двойной заботе нуждаются дети, члены семей которых больны туберкулезом, а также больные сахарным диабетом, хроническими заболеваниями и др.

Однако для этого Украине стоит исправить целый ряд ошибок и решить пакет вопросов, большинство которых связано с усовершенствованием и расширением ассортимента материально-технического оборудования и лечебных средств для больных детей. Не менее важным аспектом является повышение профессионального уровня работников общей лечебной сети (педиатров, семейных врачей, поликлинических специалистов) относительно вопросов диагностики, лечения и профилактики ТБ по программе последипломного образования.

Если же проблеме туберкулеза и в дальнейшем будет уделяться недостаточно внимания, последствия могут быть весьма плачевны. Украина должна выйти из состояния эпидемии или по крайней мере показать тенденцию к улучшению ситуации. Иначе под угрозой здоровья окажется вся украинская нация.

Богдана Приходько