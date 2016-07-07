США предоставляют Украине дополнительно $ 23 млн на гуманитарную помощь - Керри

Как передает корреспондент УНИАН, об этом государственный секретарь США Джон Керри сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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"И сегодня я информировал президента Порошенко, что Соединенные Штаты предоставят около 23 млн долларов дополнительной немедленной гуманитарной помощи для тысяч людей, которые пострадали от продолжающегося конфликта на востоке Украины", - заявил Керри.