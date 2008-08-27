Грозит ли ЭКО женскому здоровью?

В текущем году такому методу, как экстракорпоральное оплодотворение, исполняется тридцать лет. Согласитесь, прекрасный возраст, когда «юношеские» ошибки остались в прошлом, а до старости еще далеко. А какое количество женщин получили возможность ощутить радость материнства за этот период, что не может не радовать. И все же, многих из них мучают сомнения по поводу того, не нарушит ли вмешательство извне их здоровье.

Существуют ли противопоказания для проведения искусственного оплодотворения?

Да, на настоящий момент их всего два, происходит это в тех случаях, когда женщина страдает онкологическими или психическими заболеваниями. Но и в этом случае не все так просто. Перед тем, как женщина проходит вышеописанные процедуры, она направляется на консультацию к врачу-онкологу. И только после того, как получено его согласие на проведение ЭКО, приступают к реализации метода. В тех ситуациях, когда после ЭКО, через несколько лет у женщины вдруг происходит образование злокачественных опухолей, то связывать их напрямую с проведенным ранее искусственным оплодотворением нет никаких оснований.

И, тем не менее, после ЭКО риск для женского здоровья сохраняется, причем он возрастает вместе с возрастом будущей матери. В первую очередь можно вести речь о возможной депрессии, которая возникает в результате стимуляции, но, согласитесь, диагноз «бесплодие» может стать причиной еще более глубокой депрессии.

Зачастую ситуация с неврозами и депрессионными состояниями усугубляется после нескольких неудачных попыток искусственного оплодотворения. Возможно развитие аллергических реакций на стимулирующие препараты. При проведении пункции яичников сохраняется риск травмирования сосудов и внутренних органов.

Также, не исключаются случаи невынашивания беременности в результате выкидышей.

Так как ЭКО является серьезным испытанием для эндокринной системы женщины, то вполне возможны нарушения в ее работе, повышение массы тела и т.д.

Немалое значение имеет возраст женщины, которая решилась на такой метод решения проблемы бесплодия. А это значит, что у женщин после сорока лет выше шансы на то, что климакс начнется ранее положенного срока, что является стрессом для ее организма.

Можно ожидать обострения хронических гинекологических заболеваний. А в результате использования нужных препаратов в борьбе с этими обострениями, вполне возможно возникновение проблем с печенью. А в результате гормонального стресса могут сильно увеличиться яичники, что приведет к существенному увеличению объема живота. Возможны и другие негативные последствия.

Но, все они меркнут перед реальным шансом обрести счастье материнства, именно по этой причине большинство женщин, даже после первых неудач, не останавливаются и повторяют попытки снова и снова.

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