В ЕС не видят положительных изменений в системе здравоохранения Украины

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в рамках обсуждения секторального сотрудничества Канис Нолан, старший координатор Глобального здоровья ГД ЕК «Здоровье», выразил обеспокоенность Евросоюза относительно ситуации в сфере здравоохранения Украины. Он подчеркнул важность внедрения устойчивых реформ сектора, в частности обеспечение эффективного функционирования Центра общественного здоровья и избрание его руководителя, внедрение действенного механизма государственных закупок лекарственных средств, утверждение программы вакцинации на будущие годы, аккумуляции внутренних ресурсов для обеспечения длительной борьбы с эпидемиями.

И.о министра Минздрава Виктор Шафранский заверил европейскую сторону в неизменности курса Украины, что касается приближения национального законодательства к директивам ЕС и необходимости продолжения соответствующих реформ в секторе здравоохранении.

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Шафранский обратился с просьбой рассмотреть возможность участия Украины в Программе здоровье ЕС, а также привлечение Украины к инициативе e-Health. Он выразил убеждение, что тесное сотрудничество и всесторонняя поддержка ЕС позволит достичь значительного прогресса в сфере реформирования здравоохранения уже в ближайшее время.

В свою очередь европейские представители заверили в готовности продолжать двустороннее сотрудничество.