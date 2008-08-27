Чем опасен скрытый голод?

Не всегда случается так, что мы съедаем больше, чем хотелось бы лишь из-за чрезмерного аппетита, зачастую дело тут в наличии скрытого голода.

Наверняка вам приходилось слышать от своих более старших родственников о том, что продукты раньше были другими. И этот факт признают и диетологи. Причем это касается не только вкусовых качеств, но и биохимического состава той пищи, которую мы употребляем в настоящее время. То есть, эти показатели претерпели существенные изменения, причем в не лучшую сторону. Именно этот факт и толкает нас к тому, чтобы увеличивать количество съеденного.

Все это приводит к тому, что мы набираем лишние килограммы, ведь наш организм хоть и уникален сам по себе, но он не в состоянии быть настолько избирательным, чтобы усвоить из продукта лишь полезные микроэлементы и витамины, а калории оставить «за бортом».

Так отчего же так оскудели различными «полезностями» продукты? Да от того, что оскудела почва, на которой они выращиваются. А это приводит к тому, что растительная пища утратила множество своих полезных элементов. К примеру, в овощах снизилось наличие магния на тридцать пять процентов, а такого важного элемента, как калий вообще в два раза. Что же касается всеми любимой зелени, то содержание железа в ней сократилось на сорок процентов.

Что же касается фруктов, то и здесь положение вещей не радует. Так например, в самых популярных их представителях – яблоках и апельсинах содержание витамина А сократилось на 66%.

Все это произошло за последние пол века. Так что, если раньше достаточным было съесть один из этих фруктов, то теперь их количество должно быть не менее трех, чтобы достигнуть того же количества полезных элементов. То же самое можно сказать и о пище не растительного происхождения. Ведь животные и птица питаются теми же неполноценными растительными кормами. Если в курином мясе содержание того же витамина А сократилось примерно на семьдесят процентов, то в говядине его вообще практически нет. Это касается и такого важного элемента, как железо, ведь мясо всегда считалось одним из его главных поставщиков. В настоящий момент железа в мясе стало меньше почти на тридцать процентов. Даже в том случае, когда вы питаетесь в соответствии с законами диетологии, тщательно планируя свое меню, и даже чувствуете себя вполне сытыми, все равно вы не додаете своему организму необходимого количества полезных микроэлементов. Именно этот факт и назван специалистами скрытым голодом.

Именно по этой причине диетологи советуют принимать витаминные комплексы.

Но и это еще не вся проблема, которая кроется в скрытом голоде. Ведь мы привыкли к той пище и к тем продуктам, которые предлагают нам предприятия торговли. А ведь употребляя их, мы еще более усугубляем положение, так как совершенно не учитываем тот факт, что аппетитные продукты просто напичканы различными пищевыми добавками, усилителями вкуса, красителями и т.д.

То же самое можно сказать и о растительных продуктах, ведь их промышленное выращивание предполагает использование химикатов, что не может положительно сказаться на их качестве. Да и сроки хранения имеют немаловажное значение.

В этом случае утверждение о пользе растительной пищи является не состоятельным.

И, тем не менее, не все так плачевно, ведь лето еще не закончилось. Поэтому у нас еще есть возможность обеспечить себя полезной пищей, которая выращивается в частном секторе с минимумом химикатов и с более тщательным уходом. Так что не идите на поводу у своих прихотей, заменяя натуральную пищу, выращенную на личных подворьях, тем, что предлагают вам супермаркеты.

Это положительно скажется на вашем здоровье и поможет преодолеть скрытый голод.

www.gen.su