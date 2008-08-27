Достаточно большое количество людей хотели бы избавиться от нескольких лишних килограммов. И если для некоторых даже пара лишних килограммов представляет проблему, то есть и такие, которые спокойно относятся к десятку и более килограммов вполне терпимо, хотя они представляют прямую угрозу для их здоровья. А ведь именно им следует заняться собственным весом в первую очередь.

Подавляющее большинство жителей планеты пытаются решать этот вопрос при помощи различных диет, но ведь этого мало, ведь диета без физических нагрузок может дать лишь временный результат.

Лучше всего соблюдать баланс – диета и тренировка. Для снижения веса необходимо соблюдать условие, которое гласит, что расход энергии в период физических нагрузок превышал поступление энергии в составе съеденной пищи. Это считается по праву «золотым правилом» похудения.

При активном образе жизни организм начинает выработку веществ, способных расщеплять жир, улучшаются обменные процессы, что приводит не только к похудению, но и улучшению самочувствия и настроения. Жиросжигающие тренировки, наверное, одни из самых популярных видов тренировок для тех, кто решил заняться спортом. Очень важным аспектом при этом является продолжительность таких тренировок, чем они больше, тем больший вклад в сжигание энергии будут вносить именно жиры. В первые тридцать-сорок минут, как источник энергии по большей части расходуются углеводы, но их запасы в виде гликогена в печени не так велики, и справиться с этим запасом вам не потребуется более сорока-шестидесяти минут занятий. А вот в дальнейшем процесс продолжается в основном за счет жиров. Поэтому занятия, продолжительностью менее сорока минут, попросту не имеют смысла.

Так же важно знать несколько правил:

- для того, чтобы с помощью тренировок эффективно сжигать лишний жир следует для начала укрепить свое здоровье, тренировать свою выносливость;

- даже в процессе малоинтенсивных занятий и соблюдения низкокалорийной диеты у людей со слабой физической подготовкой начинается укрепление мышечной системы, что может привести к увеличении массы тела,

но, не стоит бояться этого, так как параллельно будут сжигаться жировые запасы, а это означает, что внешний вид и тонус вашего организма начнут улучшаться;

- начиная заниматься с целью похудения, нельзя резко снижать объем и разнообразие диеты, но, вот от жиров животного происхождения и рафинированных углеводов лучше отказаться, при этом можно увеличить объем белковых продуктов, чтобы не допустить истощения мышечной массы, которые при тренировках принимают активное участие в процессах, связанных с сжиганием жира;

-не стоит спешить и резко увеличивать нагрузку и пользоваться моно- и низкокалорийными диетами;

- не стоит и заниматься самодеятельности, только специалист способен составить вам индивидуальную программу, чтобы вы смогли избежать каких-либо проблем со здоровьем.

К сожалению, приходиться признать, что при помощи жиросжигающих тренировок, не получится избавиться от жира лишь в определенных частях вашего тела. Причем, и такой факт, как-то, что исчезает последним жир в тех областях нашего тела, где он появился перым и в больших количествах.

Идея жиросжигающих тренировок состоит в том, что следует задействовать работу всех групп мышц.

И преодолеваемый при этом вес отягощений должен постепенно увеличиваться, чтобы заставить, как мышцы, так и весь организм адаптироваться и изменяться.

www.gen.su