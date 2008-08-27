На Донетчине из-за отравления грибами умер трехлетний ребенок

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Донецкой области, семья из трех человек отравилась дикорастущими грибами. Мать, 1986 г.р., и отец, 1982 г.р., собрали в лесу у железнодорожной станции грибы, а затем приготовили и употребили в пищу. Этими же грибами молодые родители накормили ребенка.

Через некоторое время все трое почувствовали себя плохо и были доставлены в реанимационные отделения двух больниц Донецка. Спасти жизнь ребенку медикам не удалось.