Вакцина против кори и краснухи прошла тестирование во Франции

По результатам проведения тестирования нескольких серий вакцины для профилактики кори и краснухи производства Serum Institute of India установлено их соответствие спецификациям и требованиям Европейской Фармакопеи и Всемирной организации здравоохранения (TRS 840).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

По информации Госслужбы, исследования проводилось в лаборатории Французского агентства санитарной безопасности товаров для здоровья (French health products safety agency). Тестирование проходили серии: ZA25-X-UKR, ZA26-X UKRV, ZA26-X UKRR, ZA31-X UK.

Серия ZA26-X прошла тестирование из двух мест хранения в Украине. Тестирование проводилось по показателям: «описание (внешний вид)», «аномальная токсичность», «стерильность», «активность», «термостабильность», «подлинность». Все они засвидетельствовали полное соответствие указанных серий вакцины спецификациям и требованиям Европейской Фармакопеи и ВОЗ (TRS 840), утверждает Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Кабинета министров Украины и приказов Минздрава, в Украине с 26 мая 2008 года должна была начаться массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации.

В больницы с подозрением на поствакцинальные реакции попали около 100 жителей Украины.

19 мая Министерство здравоохранения прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

21 мая министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ заявил, что инициирует проведение международной экспертизы по результатам иммунизации вакциной против кори и краснухи производства компании Serum Institute (Индия).