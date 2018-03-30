Как справиться с послеотпускной депрессией

Тяжела жизнь человека, у которого закончился отпуск. Еще вчера - свобода и безделье, сегодня - срочные дела и ворох проблем.

Появившись в офисе после долгого перерыва, многие хватаются за голову и сетуют, что лучше уж совсем не отдыхать. Парадокс: после недель безделья мы зачастую имеем в активе не бодрость, тонус и стремление свернуть горы, а головную боль, раздражение и полную апатию. Психологи называют такое состояние послеотпускной депрессией и считают его закономерным следствием "неправильного" отпуска.

Голова до прелести пуста

Правильный отпуск - это когда человек полностью переключается с одного вида деятельности на другой. Главное - суметь забыть об офисе вообще. Созваниваясь с сослуживцами и прокручивая в голове рабочие моменты, вы крадете у себя драгоценные часы безделья. Кроме того, двойная нагрузка - и попытки отдыхать, и продолжение рабочего процесса - чреваты обострением хронических заболеваний.

Вторая проблема отпускника - время. По мнению специалистов, лучше не отдыхать вовсе, чем отдыхать мало. Ученые определили "отпускной минимум" - две недели. Одна уйдет на адаптацию к новым условиям - смене режима дня, возможно, климата и временных поясов. Вторая - на собственно отдых. И желательно иметь еще одну в запасе - на реакклиматизацию, то есть возвращение к прежним условиям жизни.

Еще одна распространенная ошибка - отдыхать "за компанию". Часто стиль времяпрепровождения выбираете не вы, а ваше окружение. Вместо того чтобы блаженствовать на пляже, вы тащитесь с приятелями на экскурсию или, скажем, возделываете грядки на даче, хотя терпеть не можете сельское хозяйство. Нужно учиться твердо говорить "нет" - без ложного чувства вины.

Разминка перед стартом

Но даже если вам удалось с толком пробездельничать в положенные недели и забыть само слово "работа", в офисе возможны осложнения. Многие пытаются сразу же активно включиться в процесс и поспешно решить накопившиеся вопросы.

Опыт показывает, что не стоит торопиться принимать важные решения в первый же день после отпуска - возможны оплошности.

Немецкие ученые высчитали, что за время удачного отдыха умственный коэффициент человека понижается на 20 пунктов. Поэтому необходимо дать себе время на активизацию интеллекта. Психологи всерьез говорят о том, что в первый рабочий день труженикам офиса нужно разрешить отработать только половину положенных часов - в качестве профилактики нервных срывов.

Момент выхода на работу стоит считать мини-кризисом и относиться к нему серьезно. Недовольство своей работой и жизнью в целом очень ярко проявляется именно сейчас. Впрочем, человек, увлеченный своим делом, не станет долго предаваться унынию. Испанские психологии выяснили, что более 35% их соотечественников регулярно впадают в послеотпускную депрессию. Причины такой повальной хандры ученые видят в том, что лишь 5% испанцев довольны своей работой. Соответственно, есть повод подумать, а нужна ли вообще такая работа?

И не расценивайте послеотпускную депрессию как проявление собственной слабости: подобные проблемы случаются и у сильных, успешных в жизни и бизнесе людей. Чаще всего этой неприятностью страдают собственники малого бизнеса и представители либеральных профессий - врачи, адвокаты, журналисты.

Жизнь прекрасна и удивительна

Как справиться с депрессией, если она таки с вами случилась? Уяснить, что работать, конечно, придется, но бросаться с головой в трудовые будни вовсе не обязательно и даже вредно.

Начните с самых простых вещей, не требующих концентрации внимания и особых умственных усилий. Рассказать коллегам за ланчем о приятных моментах отпуска, показать фотографии и раздарить сувениры - неплохая программа на первый день.

Домашних лучше предупредить о том, что ваше раздражение никак не связано с вашим к ним отношением, напротив, вам необходимы любовь и поддержка. Кстати, люди, счастливые в браке, быстрее справляются с проблемами на работе.

Пока вы не вошли в привычный ритм, очень важно отыскать собственные "ресурсы позитива". Кого-то успокаивают и приводят в чувство долгие прогулки, кого-то - компьютерные игры. Некоторые заводят в офисе настольный мини-сад камней и медитируют с грабельками в руках. Роскошь человеческого общения тоже не противопоказана, особенно если с симпатичными вам людьми. А вот от назойливых родственников лучше держаться подальше.

Поднять тонус помогут и физические занятия. И вовсе не обязательно толкать штангу в поте лица или часами накручивать круги по стадиону. Для начала достаточно статических упражнений. Лежа на диване, сожмите руки в замок, поднимите ногу и задержитесь в таком положении на несколько минут. Повторите еще раз 5-10. Такая незаметная гимнастика отлично тонизирует, сжигает лишние калории и попутно позволяет привести мысли в порядок.

Еще одна хитрость - вставать утром минут на 20-30 раньше, чем обычно. Это даст вам дополнительное время на переосмысление ценностей, привыкание к новой обстановке и мечты о следующем отпуске.

"Здоровье"