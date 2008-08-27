Чтобы ногти были крепкими

Чтобы наши ручки выглядели здоровыми и красивыми совсем недостаточно ухаживать только за их кожей, необходимо производить заботу и о ноготках. Рассмотрим несколько эффективных способов ухода за ногтями. Ногти, как и волосы, являются придатками кожи. Представляют собой они своеобразные пластинки из ороговевшей кожи эпидермиса. Ноготь берет свое начало из ногтевого мешочка, который расположен на пальцах. Внешний вид ногтей и их здоровье зависит от питательных веществ, которые поступают к ним по кровеносным сосудам. Ногти нуждаются в ежедневном гигиеническом уходе, так как под ними с очень большой скоростью скапливается множество различных бактерий и грязи. Для удаления таких микробов, необходимо мыть кончики пальцев мягкой щеточкой, а грязь удалять специальной ногтечисткой. Ни в коем случае нельзя пользоваться с этой целью острые предметы, например, ножницы или иголки, так как нежную кожу под ногтями можно очень сильно поранить. К тому же, если вы оцарапаете поверхность кожи, то на ее шероховатую поверхность будет садиться грязь с ещё большей скоростью.

Здоровые ногти имеют гладкую, блестящую поверхность бледно-розового цвета. Кроме того, что на крепость и красоту ногтей влияет уровень кальция в организме, под воздействием различных бытовых химических препаратов (стирального порошка, средств для мытья посуды и кафеля и т.п.) ногти начинают бледнеть, расслаиваться и крошиться. Щелочи и лаки достаточно сильно пересушивают поверхность ногтя, истончают и изменяют структуру под воздействием плотных веществ и воды. В данном случае рекомендуется делать домашнюю работу с помощью перчаток.

Ежедневно рекомендуем на ночь втирать в ногти и в кончики пальцев растительное масло или жирный крем.

Хрупкие и ломкие ногти лучше всего лечить следующими способами:

· Теплые ванночки из растительного масла. Для этого добавляют в нее также витамин А, 5 капель лимонного сока или 3 капли йода. Делать их рекомендуется 1-2 раза в неделю.

· Теплые ванночки из морской или поваренной соли.

· Регулярно нужно втирать в кожу, где проходит корень ногтя, сок черной смородины, клюквы, лимонный сок или столовый уксус.

· Рекомендуется делать на ночь: растопите пчелиный воск на водяной бане, слегка остудите и погрузите в него кончики пальцев, выньте и дайте охладиться. Не снимайте воск до утра.

· В пищу употребляйте побольше продуктов, богатые белком, минеральными веществами, витамином А и D, а также желатином. Его можно употреблять в виде заливных блюд, желе, добавлять в горячий суп.

Как правильно обрезать ногти?

· Если вы активно работаете дома, но вряд ли сможете носить длинный размер ногтей, потому что они доставляют массу неудобств при домашних хлопотах.

· Не стоит срезать ногти, оставляя острыми концы, так как они могут повредить не только кожу, но и зрительно значительно укоротить пальцы, сделать их грубее.

· Лучше всего придавать ногтям миндалевидную форму, а также не стоит очень глубоко обрезать углы, так как можно нанести травму и вызвать воспалительный процесс.

Срезать ногти рекомендуется не чаще 1 раза в неделю. Кожу ногтевого валика также надо аккуратно отодвигать к корню и обрезать. Предварительно надо руки подержать в теплой ванночке с мыльной водой. Если кожа достаточно суха, смажьте ее жирным кремом или жиром.

Особое внимание следует уделить ногтям, если на пальцах образовались заусенцы, так как они могут привести к развитию гнойного воспаления ногтевого валика и даже пальца целиком. Чтобы этого избежать, смазывайте трещинки на коже раствором бриллиантовой зелени или йодом до тех пор, пока ранка не затянется. Ранку также можно заклеить дезинфицирующим клеем БФ, который можно приобрести в аптеке.

Если вы много курите, и эта зависимость отражается в ухудшении цвета ваших ногтей, мы вам рекомендуем воспользоваться следующим рецептом, чтобы снять желтизну: возьмите 3% раствор перикиси водорода и смешайте его с лимонным соком. Также помогает смесь глицерина 1 часть и перикиси водорода 5 частей. Процедуру необходимо проводить ежедневно. При ороговевшем слое поможет аккуратное использование пемзы. Лучше всего, если вы предварительно сделаете на 10 минут мыльно-содовую ванночку для рук.

Придать блеск ногтям поможет 3-4 таблетки глюконата кальция, растворенного в горячем молоке.

Ломкие ногти необходимо регулярно смазывать витамином А.

Делая маникюр, помните, что смывать его надо витаминизированными средствами. После этого обязательно вотрите жирный крем для ногтей или сделайте ванночку из растительного масла. Потом вотрите лимонный сок. После этого следует тщательно

промыть руки.

Ухаживая за ногтями, не забывайте заботиться об остальных частях тела: ежедневно мойте предплечья и плечи теплой водой с мылом, растирайте махровым полотенцем, смазывайте кожу питательными кремами, делайте поглаживающий массаж от запястья к плечу и локтю.

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