Прививками начнут бороться против гипертонии

Треть взрослого населения западных стран живет с диагнозом, который вдвое увеличивает риск инсульта или инфаркта.

Сегодня есть достаточно много эффективных препаратов, которые позволяют быстро снизить высокое кровяное давление. Но чтобы оно всегда оставалось нормальным, нужно неуклонно придерживаться рекомендаций врачей и не забывать ежедневно по расписанию глотать пилюли, которые, к тому же, имеют побочные действия. Под руководством специалистов Ганноверского медицинского института в трех немецких клиниках началась вторая стадия тестирования принципиально нового препарата.

„Эта вакцина действует против гормона ангиотензин-2, который образуется в крови человека, и которому принадлежит ключевая роль в регуляцию артериального давления. Ангиотензин-2 стимулирует сужение кровеносных сосудов, потому давление и повышается. Когда это происходит постоянно, как у больных гипертонией, со временем возникает гипертрофия гладких и блестящих мышц сердца, почек, других органов", – отметил профессор Ян Мене.

Вакцина состоит из вирусоподобных частиц, покрытых особенными рецепторами. При попадании в кровь к ним прилипают молекулы гормона гипертонии. Иммунная система начинает атаковать вирус, уничтожая вместе с ним и ангиотензин-2. Концентрация его уменьшается, сосуды расширяются, давление падает, и повреждены органы постепенно возобновляются. Благодаря тому, что определенное время после инъекции антитела и в дальнейшем активно борятся с „врагами”.

„Дослідження еще только начались, - добавляет руководитель отдела гипертонических и почечных заболеваний. – На данном этапе самое сложное – это определиться с правильным дозированием.”

До сих пор пациентам вводили препарат в небольшой концентрации, чтобы избежать угрозы того, что давление не будет повышаться и тогда, когда в этом есть потребность. Неизвестно также, насколько хватит действия пяти прививок, сделанных на протяжении двух недель.

Немецкие специалисты допускают, что для стойкого клинического эффекта, вакцинацию придется повторять каждые четыре, а то и каждые два года.

„Головна побочное действие на данный момент – это раздражение от подкожного впрыскивания вакцины. Укол делают в руку, и два-три дня это место потом болит. Иногда возникает состояние как при заболевании гриппом. Этих симптомов легко лишиться с помощью обычного парацетамола. Не исключено, однако, что теперь обнаружены далеко не все негативные последствия. Нужны длительные и масштабные тестирования. В наикратчайшем случайные вакцина против гипертонии появится на рынке 2012-го года. Но она в любом случае не лишит пациентов необходимости бороться с вредными привычками – с курением, злоупотреблением алкоголем, с перееданием. И в будущем ни один укол, ни одна пилюля не заменит прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и здорового питания", – подчеркнул профессор.

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