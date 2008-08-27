Диета для отличника

1 сентября с радостным нетерпением ждут даже самые закоренелые двоечники. По школе (пусть это чувство уйдёт на первом же уроке) соскучилась вся ребятня. Нам же, родителям, следует понимать главное - в погоне за знаниями наши любимые чада часто теряют здоровье.

И только от нас зависит, насколько процесс учёбы пройдёт безболезненно для растущего организма.

Как поешь — так и поучишься

«Пустое брюхо к ученью глухо», гласит народная мудрость. Чем и как нужно кормить ребёнка, чтобы он учился лучше?

Сладкий йод

Два «рецепта для ума» знают все родители. Первый — сладкий: сахар и глюкоза. Они стимулируют мышление. Второй рецепт — продукты с йодом.

— Глюкоза нужна для работы мозга, однако потреблять её или сахар специально для стимуляции умственной работы не нужно, — объясняет Михаил Богомолов, врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации. — При нормальном содержании глюкозы в крови в мозг её поступает вполне достаточно. Нашим школьникам нужны овощи и фрукты, а не сладости. Они и так получают их в избытке. Об этом свидетельствует небывалый рост сахарного диабета 2-го типа среди детей. Это взрослая форма болезни, и у детей её никогда раньше не было.

Здоровым детям лучше принимать йод с пищей, а не в виде таблеток. Для этого достаточно использовать йодированную соль. Покупая её, внимательно читайте информацию на упаковке: выбирайте соль не с йодитом калия, а с йодатом (KIO3). Он более устойчив и не разрушается при готовке. Кроме соли йодом богаты морская рыба и прочие морепродукты.

Вариант «Омега»

Школьника нужно кормить рыбой не менее 2-3 раз в неделю. И дело не только в йоде, с морской рыбой ребёнок также получит достаточное количество хороших белков и омега-3 жирных кислот. От них зависит степень концентрации внимания и способность к обучению. Особенно омега-3 кислот много в лососе, тунце, макрели, сардинах и прочей жирной рыбе. Но почти весь лосось, продающийся у нас (мы его чаще называем сёмгой), выращивают на фермах, и в нём гораздо меньше омега-3 жирных кислот, чем в лососе диком.

К счастью, омега-3 кислоты есть не только в дарах моря. Их много в грецких и миндальных орехах, а также в рапсовом и льняном масле, купить эти продукты сегодня несложно. Приличные дозы омега-3 можно почерпнуть и в зелёных салатах, капустах, а также в кабачках и тыкве.

Каждому школьнику — по бутылке

Несколько лет назад в английских школах детей начали учить пить… воду. Каждый ученик должен был иметь собственную бутылочку, к которой можно было прикладываться прямо на уроке. Почему? В мозге 80% воды, и он очень чувствителен к её недостатку. Даже небольшой дефицит воды способен вызвать быструю усталость и головные боли. Это научные факты. Дети, имевшие доступ к воде в течение всего школьного дня, гораздо лучше справлялись с тестами, оценивающими их мыслительные способности.

Так что, собирая ребёнка в школу, не забудьте положить ему в ранец или портфель бутылочку с водой. Первоклашкам нужно не менее 1,5 литра воды в день, десятилеткам — 1,75 литра, а подросткам, как и взрослым, — 2 литра живительной влаги.

Газировки воду не заменят. В них куча сахара, а в «колах» ещё и кофеин. Да, он может сделать мозги более ясными, но ненадолго. Кроме того, кофеин, как и всякий допинг, «насилует» мозг, истощая ресурсы нейромедиаторов. Эти вещества передают сигналы от одной нервной клетки к другой, и от них зависит не только наше мышление но и настроение. Когда их становится мало, возникают проблемы (см. таблицу). К счастью, сбалансировать количество нейромедиаторов нетрудно. Достаточно давать на завтрак яйца, рыбу, постное мясо и птицу, особенно индейку, ягоды, фрукты, натуральные соки с мякотью.

Не забывайте — завтрак должен быть обильным, дабы с утра «подзарядить» мозг для учёбы. Советы для родителей, как приготовить полезный завтрак для школьника, читайте ЗДЕСЬ.

Болезни из ранца

По данным Института возрастной физиологии РАО, у 90% школьников есть отклонения в психическом или физическом здоровье. Какие же болезни ребёнок зарабатывает вместе с аттестатом зрелости?

1. Нарушения осанки

Статистика: нарушения осанки выявляются у 40-80% школьников.

Причины возникновения: слабые, недоразвитые (или нетренированные) мышцы спины, длительное вынужденное неправильное положение тела, неудобная мебель дома и в школе, неправильно подобранный портфель или ранец.

Как проявляется: при сутулости — грудной отдел позвоночника выступает вперёд, грудная клетка уплощена, плечи сведены, живот выпячен. При сколиозе — боковое искривление позвоночника.

Профилактика: подбор рациональной мебели, соответствующей росту ребёнка, выработка удобной позы при письме и чтении, занятия спортом, закаливающие процедуры, полноценное питание.

2. Гастрит

Статистика: К окончанию школы число детей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, увеличивается в 2 раза.

Причины возникновения: еда всухомятку, большие перерывы между приёмами пищи, отсутствие в рационе горячих блюд.

Как проявляется: периодические ноющие боли в верхней части живота, изжога.

Профилактика: дробное питание (5-6 раз в сутки), полноценный рацион, обязательное присутствие мясных или овощных бульонов.

3. Близорукость

Статистика: количество близоруких детей к моменту окончания школы увеличивается в 5 раз.

Причины возникновения: недостаточная освещённость рабочего места, длительное перенапряжение глаз.

Как проявляется: падение остроты зрения — постепенное или резкое.

Профилактика: обеспечьте рабочее место ребёнка достаточным освещением — 40-60 ватт на квадратный метр. Оптимальные условия (мягкий рассеянный свет, отсутствие теней) даёт люминесцентная лампа. Следите, чтобы расстояние между глазами ребёнка и рабочей поверхностью было не менее 30-35 см, а расстояние от телевизора — в 5 раз больше, чем диагональ экрана. Длительность непрерывного просмотра телевизора не должна превышать 20-40 минут.

4. Невроз

Статистика: Различными формами неврозовстрадают до 50% школьников.

Причины возникновения: несоответствие между требованиями педагога и возможностями ученика, чрезмерные нагрузки, хроническое недосыпание. (Дефицит ночного сна, например, у учеников младших классов — 1,5 — 2 часа в день.)

Как проявляется: чувство тревоги, беспокойства, напряжения, неуверенности в себе, беспокойный сон.

Профилактика: не грузите детей сверх меры домашними и дополнительными занятиями, не преувеличивайте значимость школьных оценок, следите за режимом дня.

Кстати

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям продолжительность одного дополнительного занятия в учебные дни не должна превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные — 3 часа. После 30-45 минут занятий необходим перерыв, минимум 10 минут. Начало занятий — не ранее 8 утра, окончание — не позднее 8 вечера

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