Мэр Донецка передал больницам 10 машин «скорой помощи»

В рамках программы «Город без окраин»

Сегодня мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО передал медицинским учреждениям города 10 машин «скорой медицинской помощи», закупленные за средства городского бюджета. Как передает корреспондент УНИАН, мэр отметил, что на закупку спецавтомобилей было потрачено 800 тыс. грн. в рамках реализации программы «Город без окраин».

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