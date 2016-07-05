Расстрелянный в центре Киева директор стоматологической клиники умер в реанимации

Директор стоматологического центра на Печерске Иван Опанасюк, которого расстреляли в центре Киева неизвестные, скончался сегодня, 5 июля, утром в реанимации столичной больницы №17, пишет ТСН.

Об этом со ссылкой на медиков сообщило "Сегодня". "Мужчине сделали несколько сложных операций, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось, от полученных ранений он сегодня утром скончался", - рассказали врачи. Отметим, пострадавшего доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с ранениями грудной клетки, шеи и ног. Ему сделали несколько операций, но тщетно.

Напомним, в минувшую пятницу, 1 июля, в центре Киева неизвестные на мотоцикле расстреляли водителя джипа. Нападавшие несколько раз выстрелили в мужчину и скрылись с места происшествия.

По мнению правоохранителей, за владельцем стоматологического центра следили, а его убийство - запланированное. Месяц назад на топливном баке своего внедорожника Опанасюк обнаружил GPS-трекер, который отслеживал местонахождение автомобиля.

На семью Опанасюків нападают не впервые. 11 лет назад в собственном кабинете убили родного брата Ивана Опанасюка – основателя стоматологической клиники, главного стоматолога МОЗ и президента Ассоциации стоматологов Украины Юрия Опанасюка. Тогда убийца Олег Мороз отомстил Опанасюку за неполученное кресло директора Ассоциации стоматологов. Его осудили на 15 лет.