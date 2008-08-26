Стресс во время беременности еще более опасен, чем мы думаем!

Американские ученые пришли к выводу, что беременные женщины, пережившие войны и вооруженные конфликты, рискуют родить детей с высокой предрасположенностью к шизофрении.

Как выяснилось, что младенцы, чьи матери находились со второго месяца беременности в очаге арабо-израильской «шестидневной войны» 1967 года, имели гораздо больше шансов заболеть шизофренией во взрослом состоянии.

«Под стрессом подразумевается сильное потрясение, полученное в условиях природных катастроф, таких, как землетрясение или ураган, или террористических актов, или внезапной утраты близких», - сказала доктор Долорес Маласпина из медицинской школы Нью-йоркского университета.

Американские ученые изучили материалы 88 тыс. 829 человек, рожденных в Иерусалиме в период с 1964 по 1976 годы. «Статистика показывает, что среди детей, рожденных в январе 1968 года и предрасположенных к шизофрении, оказалось в 2-3 раза больше», - сообщают исследователи.

Шизофрения, от которой страдают около 1,1% населения планеты, считается наследственным заболеванием, однако было выявлено много случаев, не связанных с генетической предрасположенностью.

Ряд проведенных исследований свидетельствует о том, что стресс у беременных женщин может привести к развитию у их детей диабета второго типа, гипертонии и других видов сердечно-сосудистых заболеваний

newsland.ru