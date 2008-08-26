Сладкое усиливает чувство ложного аппетита

Американские неврологи обнаружили в мозге ключевые клетки контроля за аппетитом, вызывающие усиленное чувство голода, приводящее к потере контроля над аппетитом и потенциальному увеличению веса с возрастом. Но активность этих клеток и воспалительных свободных радикалов зависит от пищи, которую человек потребляет – физиологи заметили, что аппетит усиливается после продуктов, богатых углеводами и сахаром. Чем больше углеводов и сахара поступает в организм, тем больше клеток регулирования аппетита повреждается. В результате человек может неосознанно привыкнуть к вредной пище и увеличить количество ее употребления, объясняют диетологи Monash University.

Нападение на клетки подавления аппетита создает условия для неустойчивой клеточной коммуникации между сигналами мозга, оповещающими о чувстве голода. Люди от 25 до 50 лет находятся в особенной опасности, поскольку именно в этой возрастной категории теряются важные нейроны, говорят врачи. Когда наш желудок пуст, активируется гормон грелин, сообщающий мозгу о том, что пора перекусить. Однако при чрезмерном потреблении продуктов с высоким содержанием углеводов и сахара свободные радикалы мешают нормальной работе нейронов и приводят к ложному аппетиту, способствуя перееданию и ожирению.

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