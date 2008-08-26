Усыновление - упразднить возрастные ограничения для приемных родителей?

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева требует упразднить одну из статей Семейного кодекса Украины, которой установлен возрастной ценз родителей-усыновителей. Омбудсмен уже направила соответствующее представление к Конституционному Суду. Впрочем, единодушия в этом вопросе нет. Работники служб из усыновления придерживаются другой мысли.

В соответствии с Семейным кодексом, разница в возрасте между усыновителями и ребенком должна быть не больше 45 лет. Именно эту норму Карпачева считает неконституционной, и такой, которая нарушает право ребенка на воспитание в семье. Через возрастной ценз государственные учреждения отказывают многим желающим взять на воспитание ребенка, хотя „усиновлювачі именно такого возраста более ответствены, морально готовые к воспитанию ребенка в нормальных условиях”, убежденные в аппарате омбудсмена.

В то же время, как заметил руководитель управления в делах несовершеннолетних Львовской облгосадминистрации Владимир Лис в интервью „Німецькій волны”, практика показывает, что летних усыновителей не много. За последних четыре месяца на Львовщине таких обращений было лишь три, и то от одиноких женщин.

В то же время свыше четырех десятков молодых семей ожидают в очереди на ребенка. Владимир Лис считает, что пока не на времени отменять возрастной ценз из морально-этических соображений. Не исключено, что эти деть могут со временем получить психологические травмы через возраст родителей, или быть использованными в роли смотрителя, предостерегает Лис.

dw-world.de/dw