Работа ночью способствует развитию рака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит в декабре о включении работы в ночные смены в список вероятных канцерогенов, которые приводят к раковым заболеваниям.

Ожидается, что после этого объявления ночную работу в список вероятных канцерогенов включит также Американское общество по борьбе с раком.

Решение о включении работы в ночную смену в список причин рака приняло Международное агентство по исследованиям в области рака (IARC) - одна из структур ВОЗ.

По данным агентства, случаи заболевания раком груди у женщин и раком простаты у мужчин выше среди лиц, работающих в ночную смену. По одной из версий, причиной тому становится нарушение биоритмов, которое может вызвать нарушения, ведущие к раковым заболеваниям.

На данный момент только в развитых странах в ночную смену работают до 20% трудоспособного населения.

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