Столичные больницы подготовят к холодам своевременно

По информации Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА, на подготовку лечебно-профилактических заведений в этом году предусмотрено 5 млн. грн., из которых 1 млн. грн. уже освоен на ремонт теплотехнического оборудования наркологической больницы «Социотерапия» (100%), психоневрологического диспансера № 5 (100%), стоматологической поликлиники Оболонского района и частично на других объектах.