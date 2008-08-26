Дети из Прикарпатья оздоравливаются в Донецкой области
09:32, 26 августа 2008Страна
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На данный момент их 98
98 детей из пострадавшего от наводнения Прикарпатья оздоравливаются в Святогорске Донецкой области
В настоящее время в Донецкой области, в городе Святогорске оздоравливаются 98 детей из пострадавшего от наводнения Галичского района Ивано-Франковской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, дети и 6 взрослых, сопровождающих их, отдыхают в санаторно-оздоровительном центре «Изумрудный город».
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