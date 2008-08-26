На Закарпатье - массовое отравление в столовой предприятия

На Закарпатье в больнице остаются 92 человека, которые отравились в столовой предприятия

На сегодня в Закарпатской областной инфекционной больнице находятся 92 работника ООО „Ядзаки-Украина” из села Мынай Ужгородского района, которые употребляли еду в пищеблоке предприятия и были госпитализированы на протяжении 20-22 августа с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, состояние больных врачи характеризуют как удовлетворительное.

Всего на указанном предприятии работают около 1200 человек.

Специалистами районной и областной СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина отравления устанавливается.