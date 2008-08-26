На Одесчине после укуса каракурта госпитализирована женщина

В селе Зализничное Болградского района Одесской области была укушена пауком каракуртом 30-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в состоянии средней степени тяжести она госпитализирована в центральную районную больницу.

***Каракурт - ядовитый паук, распространенный на юге Украины. Особенно ядовиты самки паука. Их укусы вызывают резкую местную реакцию (гангренозное разложение тканей), иногда тяжелое отравление, вследствие которого наступает смерть. На пораженном месте возникает острая боль, которая постепенно охватывает все тело. Характерными признаками является холодный пот, посинение кожи, судороги, тяжелое дыхание, коматозное состояние. Эффективное лечение возможно при введении противокаракуртной сыворотки.