Гуманитарный штаб Ахметова представит новую Гуманитарную карту Донбасса

В среду, 6 июля 2016 года, 11:00-13:00, в отеле «Опера» состоится круглый стол «Гуманитарная карта 2.0. Карта ожиданий и настроений». На мероприятии будут представлены данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в мае-июне 2016 года по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ».

Ключевыми аспектами исследования стали: социальное самочувствие населения Донецкой области спустя 2 года после начала вооруженного конфликта, мнения людей о возможном развитии ситуации на Донбассе, а также текущие потребности в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах.

В мероприятии примут участие ведущие специалисты КМИС, представители Гуманитарного штаба Рината Ахметова, директор компании СКМ по международным связям и отношениям с инвесторами Джок Мендоза-Вилсон, представители правозащитных и общественных организаций, представители международных организаций Center for Global Health и Peeple in need.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.

Дата, время: 06 июля 2016 года, 10:30-13:00

10:30-11:00 – регистрация

11:00-12:30 – презентация обновленной Гуманитарной карты, выступление участников

12:30-13:00 – общение представителей СМИ с участниками, кофе

Место: отель «Опера», ул. Богдана Хмельницкого, 53

Просим получить аккредитацию по тел. +38 063 235 47 13 или по эл. почте amoskvitina@fdu.org.ua.