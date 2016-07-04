В Украине будут развиваться программы заместительной поддерживающей терапии

В МинздравеЕ Украины состоялось первое учредительное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам заместительной поддерживающей терапии, основная задача которой – разработка и предоставление предложений по реализации государственной политики в сфере внедрения заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) в Украине, осуществление анализа текущего состояния и координация мероприятий по внедрению ЗПТ в Украине.

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Группа образована приказом МЗ Украины от 15 июня 2016 года № 582 на выполнение задач и мероприятий Общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа на 2014-2018 годы. В ее состав вошли представители государственных, общественных и международных организаций, эксперты, ученые, врачи.

В ходе первого заседания согласован план работы, представлен вопрос о состоянии обеспечения препаратами заместительной поддерживающей терапии, ознакомили с задачами и целями проекта «Улучшение качества и устойчивости медикаментозного поддерживающего лечения в Украине». Также одним из основных вопросов повестки дня стал вопрос относительно обеспечения с 2017 года государственным финансированием программ заместительной поддерживающей терапии.

По результатам заседания принято решение о реализации первоочередных мероприятий. В частности, с целью надлежащей организации процесса осуществления государственных закупок препаратов ЗПТ в течение следующих двух недель членами рабочей группы при поддержке специалистов ГУ «Украинский центр контроля за социально опасными болезнями МОЗ Украины» и МБФ «Альянс общественного здоровья» будет подготовлен и согласован проект Методологии расчета потребности в препаратах ЗПТ для его последующего утверждения приказом МОЗ Украины.

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Программы ЗПТ внедряются в Украине с 2005 года и в настоящее время функционируют в 173 медицинских учреждениях и охватывают почти 8800 пациентов. ЗПТ рекомендована Всемирной организацией здравоохранения, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Объединенной программой ООН по Спиду и рядом других ведущих медицинских и научных организаций. Программы ЗПТ является одним из важных движущих компонентов в сдерживании и преодолении эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине.