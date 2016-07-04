В Украине за минувшую неделю утонули 86 людей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, шесть человек погибли во время пожаров, говорится в сообщении.

В общей сложности на минувшей неделе, по данным ГСЧС, ликвидировано 1 тыс. 177 пожаров, спасены на пожарах 22 человека и не допущено уничтожения огнем 288 зданий и 31 единицы техники.

Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и уничтожено 1 тысячу 618 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.