Прокуратура просит для Протаса меру пресечения в виде ареста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в судебном заседании Соломенского суда Киева заявил представитель государственного обвинения.

«Учитывая совершенное преступление, прошу суд избрать меру пресечения в отношении гражданина Протаса в виде ареста с внесением залога в сумме 413 тыс. 440 грн», - заявил прокурор.

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Как сообщал УНИАН, главного санитарного врача Украины Протаса задержали 30 июня по подозрению в организации схемы по хищению 400 тыс грн бюджетных средств. Вместе с Протасом был задержан начальник департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Чепурной.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и по ч.5 ст.27 и ч.4 ст.368 УКУ.