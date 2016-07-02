Прокуратура просит для Протаса меру пресечения в виде ареста
Генеральная прокурора Украины просит суд избрать для главного санитарного врача Святослава Протаса меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения более 413 тыс. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в судебном заседании Соломенского суда Киева заявил представитель государственного обвинения.
«Учитывая совершенное преступление, прошу суд избрать меру пресечения в отношении гражданина Протаса в виде ареста с внесением залога в сумме 413 тыс. 440 грн», - заявил прокурор.
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Как сообщал УНИАН, главного санитарного врача Украины Протаса задержали 30 июня по подозрению в организации схемы по хищению 400 тыс грн бюджетных средств. Вместе с Протасом был задержан начальник департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Чепурной.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и по ч.5 ст.27 и ч.4 ст.368 УКУ.