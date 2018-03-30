В Донецке создадут уникальную онкологическую клинику европейского уровня

Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» направляет 165 млн. грн. на реконструкцию Донецкого областного противоопухолевого центра (ДОПЦ), который будет соответствовать лучшим европейским стандартам.

Об этом заявил сам президент фонда Р.АХМЕТОВ на встрече с коллективом Донецкого онкоцентра.

Он напомнил, что ранее его фонд уже объявлял о выделении 200 млн. грн. на борьбу с онкологическими заболеваниями в Украине. Из них 50 млн. грн. - в Национальный институт рака, 50 млн. грн. – в медучреждения Западной Украины, 100 млн. - в Донбасс.

Р.АХМЕТОВ уточнил, что в Донецке деньги распределятся так: 50 млн. грн. направят в Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение, на создание там ПЭТ-центра (ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография) и 50 млн. грн. - в Донецкий областной противоопухолевый центр.

Президент фонда отметил, что когда он обратился к врачам ДОПЦ с вопросом, что нужно сделать, чтобы Центр соответствовал лучшим европейским стандартам, то ему предоставили список из более 40 проблем, которые нужно срочно решить, «и за каждой проблемой стоит жизнь человека».

«И, конечно, 50 млн. грн. - недостаточно для того, чтобы противоопухолевый центр соответствовал лучшим европейским стандартам, необходимо еще дополнительно 115 млн. грн., - объяснил Р.АХМЕТОВ. - И я принял решение выделить еще дополнительно 115 млн. грн.».

Деньги пойдут на реконструкцию, капитальный ремонт центра, который не проводился ни разу за более чем 20-летнюю историю клиники, на улучшение условий пребывания больных в центре (бытовые условия, условия питания и условие перемещения по центру и др.), на улучшение условий работы врачей и всего персонала (инвентарь, столовая для персонала). Значительная сумма средств пойдет на закупку высокотехнологичного оборудования для диагностики и для лечения рака, таких как кибер-нож, гамма-камера, лаборатория по производству радиофармпрепаратов и т. д.

Кроме того, Р.АХМЕТОВ пообещал, что будет усилена диагностика и лечение рака в 5 городских онкодиспансерах Донецкой области и 4 онкологических отделениях на базе городских и районных больниц региона, расположенных в Донецке, Мариуполе, Краматорске, Горловке и Енакиево.

«Я обещаю вам, что дойду до каждого отделения и создам все условия», - подчеркнул он.

Отвечая на вопросы журналистов. Р.АХМЕТОВ заверил, что от выделения фондом "Развитие Украины" дополнительных средств на борьбу с раком, футбол не пострадает.

«Все, что я пообещал, будет выполнено: и на туберкулез, и на детей-сирот, и на многодетные семьи. Это ни в коем случае не за счет того, что там мы прекратим финансирование, - пояснил Р.АХМЕТОВ. - Футбол тоже не пострадает».

«Не пострадает футбол, ничего не пострадает. Я хочу сказать, дорогие друзья, в Донецке я родился, в Донецке живу и сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь людям», - заключил Р.АХМЕТОВ.

Также Ринат АХМЕТОВ раскритиковал государство за недостаточное финансирование диагностики и лечения рака.

Президент Благотворительного фонда «Развитие Украины» подчеркнул, что за те деньги, которые государство выделяет сегодня на диагностику и лечение онкологических заболеваний, «невозможно вылечить и насморк».

Как передает корреспондент УНИАН, Р.АХМЕТОВ сказал: «Онкология – это огромная проблема для нашей страны. В Украине сегодня официально зарегистрировано 910 тысяч 267 человек, больных раком, каждый год к ним прибавляется еще 160 тыс. человек и ежегодно от рака умирает 90 тыс. людей».

Р.АХМЕТОВ отметил, что «в Донецкой области картина ужасная - официально зарегистрировано 98 тысяч 116 больных раком, и каждый год к ним прибавляется еще 15 тыс. человек». «У каждого больного есть семья, есть родные и близкие люди, все переживают, страдают, а, главное, надеются на науку, на медицину, надеются на чудо. Ведь каждый человек, который болен, надеется выздороветь и надеется выжить», - акцентировал президент фонда. Он рассказал, что на свои вопросы «сотню раз получал от онкологов убедительный ответ, что рак – это не приговор, а болезнь, с которой можно и нужно бороться». По словам Р.АХМЕТОВА, «в Европе и США болеют больше, чем в Украине, а умирают от рака меньше, потому что там инвестируют огромные средства в раннюю диагностику и эффективное лечение, и в итоге - 70% больных вылечиваются».

«А что у нас? У нас 280 млн. грн. - бюджет на всю онкологию Украины, - сказал Р.АХМЕТОВ. - Из этих средств 30 млн. грн. - на покупку нового оборудования, это на всю страну! Вы меня, конечно, простите за такое сравнение, но за такие деньги и насморк невозможно вылечить, а мы говорим об онкологии».

В подтверждение его слов, присутствовавший на встрече генеральный директор ДОПЦ Григорий БОНДАРЬ сообщил, сколько стоит лечение одного онкобольного без хирургического вмешательства. Так, по его словам, на один курс лечения стоимость лекарства колеблется от 11 тыс. грн. до 50 тыс. грн., а таких курсов одному больному нужно пройти 4–5. «Есть препараты, что один укол 1200 долларов стоит. Конечно, таких денег не имеет онкология. И страна, по-видимому, не может выделить таких денег. Но, вместе с тем, вопросы эти надо решать», - акцентировал Г.БОНДАРЬ.