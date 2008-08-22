Минздрав Украины проверяет документы инвалидов, поступивших в ВУЗы
12:21, 22 августа 2008Страна
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Проверку инициировали общественные организации, которые осуществляли мониторинг вступительной кампании и заявили о "нашествии" поступающих-инвалидов...
Министерство здравоохранения проверяет документы детей-инвалидов, которые в этом году вступали в высшие медицинские учреждения.
Министерскую проверку инициировали общественные организации, которые осуществляли мониторинг вступительной кампании и заявили о "нашествии" поступающих-инвалидов.
Как сообщает министерство здравоохранения, в этом году почти три сотни инвалидов стали студентами медицинских вузов.
Это втрое больше, чем в предыдущем году. Причем половина из этих студентов получили инвалидность на протяжении двух последних лет. Именно эти документы и проверяют областные управления здравоохранения.
Пока что проверено лишь 80% документов.
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