Минздрав Украины проверяет документы инвалидов, поступивших в ВУЗы

Министерство здравоохранения проверяет документы детей-инвалидов, которые в этом году вступали в высшие медицинские учреждения.

Министерскую проверку инициировали общественные организации, которые осуществляли мониторинг вступительной кампании и заявили о "нашествии" поступающих-инвалидов.

Как сообщает министерство здравоохранения, в этом году почти три сотни инвалидов стали студентами медицинских вузов.

Это втрое больше, чем в предыдущем году. Причем половина из этих студентов получили инвалидность на протяжении двух последних лет. Именно эти документы и проверяют областные управления здравоохранения.

Пока что проверено лишь 80% документов.

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