На лечении за границей находятся 22 раненых в зоне АТО военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила спикер Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

Кроме того, на лечении в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся 120 раненых военнослужащих ВСУ.

Также 45 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.

"Всего с начала года реабилитационное лечение прошли 344 военнослужащих", - сказала спикер.

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Гаврилюк также отметила, что в воинские части продолжает поступать медицинское имущество, закупленное за средства госбюджета, а также от отечественных и иностранных благотворителей. Она сообщила, что по состоянию на конец июня МОУ закупило медикаментов на сумму почти 83 млн грн, а также 26 млн грн было потрачено на закупку медицинского оборудования.

"Кроме того, в военно-медицинские учреждения и воинские части Вооруженных сил Украины поступает благотворительная помощь. По состоянию на сегодняшний день поступило медицинского имущества в денежном эквиваленте на сумму около 363 млн грн", - сообщила Гаврилюк.