Эпидемситуация в Цхинвали: плохая вода и нашествие грызунов

Эпидемиологическая ситуация в Цхинвали остается сложной из-за неудовлетворительного водоснабжения и обилия грызунов. Об этом, как сообщает комитет по информации и печати при правительстве Южной Осетии, заявил директор Ставропольского противочумного института Александр Куличенко.

По его словам, "централизованное водоснабжение города Цхинвали было запущено только 19 августа. Первые пробы воды в целом дали удовлетворительные результаты, однако в сети города имеются многочисленные повреждения и, не исключено, что в некоторых районах города питьевая вода может не соответствовать принятым нормам".

Куличенко считает, что угроза распространения эпидемиологических болезней исходит также от грызунов. "Они размножились в Цхинвали в больших количествах после разрушения жилых домов, складских помещений, магазинов. Также скопилось большое количество мусора, который долгое время не вывозился", - уточнил он.

Куличенко отметил, что "19 августа из Владикавказа в Цхинвали прибыла группа специалистов, которые проводят дератизационные мероприятия в подвальных помещениях и на первых этажах жилых домов и госучреждений для уничтожения грызунов".

Он сказал, что соответствующие работы по предотвращению эпидемических осложнений в скором времени начнутся и в других районах республики.

ami-tass.ru