Всем пожилым людям нужно регулярно пить какао

Флаванолы в какао увеличивают кровоток к мозгу и таким образом могут предотвратить старческое слабоумие, познавательные нарушения и удар. Медики изучили действие составов какао на познавательные навыки пожилых людей 59-83 лет. Регулярное потребление шоколадного напитка в течение недели на 8% повышало мозговое кровообращение. Если пить какао продолжительный период, можно замедлить возрастное познавательное ухудшение и защитить мозг от слабоумия, а также улучшить работу сосудов по всему телу, говорят неврологи.

Флаванолы какао обладают положительными свойствами на циркулирующую функцию крови и кровеносную систему сосудов, обеспечивая защиту не только от сердечно-сосудистых осложнений, но и против познавательных проблем и кожных болезней, утверждают американские врачи. По словам терапевтов из Гарвардского университета, биомедицинский потенциал какао заключается не столько в его антиокислительной силе, сколько в способности усиливать кровообращение к органам.

ami-tass.ru