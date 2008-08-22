В Житомире СЭС запретила супермаркетам изготавливать и продавать салаты

Житомирская СЭС после проверок запретила супермаркетам областного центра изготавливать и продавать салаты из-за жары и нарушений санитарных норм.

Об этом УНИАН сообщили в руководстве Житомирской СЭС.

Во время лабораторных анализов салатов, изготовленных в супермаркетах, СЭС выявила около 70 отклонений от норм микробиологических показателей, обнаружив стафилокок и другие бактерии, вызывающие заболевания.

При этом нарушителей оштрафовали и запретили до конца лета торговать салатами.

Между тем, как передает корреспондент УНИАН, этот запрет несколькими супермаркетами Житомира нарушается.