В Житомире СЭС запретила супермаркетам изготавливать и продавать салаты
10:29, 22 августа 2008Страна
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Житомирская СЭС после проверок запретила супермаркетам областного центра изготавливать и продавать салаты из-за жары и нарушений санитарных норм.
Об этом УНИАН сообщили в руководстве Житомирской СЭС.
Во время лабораторных анализов салатов, изготовленных в супермаркетах, СЭС выявила около 70 отклонений от норм микробиологических показателей, обнаружив стафилокок и другие бактерии, вызывающие заболевания.
При этом нарушителей оштрафовали и запретили до конца лета торговать салатами.
Между тем, как передает корреспондент УНИАН, этот запрет несколькими супермаркетами Житомира нарушается.
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