Ветеринарная служба получит разбронированную спецветтехнику

Кабинет министров Украины распорядился Государственному комитету по материальному резерву отпустить Государственному комитету ветеринарной медицины разбронированную специальную ветеринарную технику мобилизационного резерва для ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло 23-27 июля 2008 года. Данное распоряжение от 20 августа 2008 г. № 1099-р опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, с целью проведения противоэпизоотических мер в зоне стихийного бедствия, которое произошла 23-27 июля 2008 г., Госкомрезерву разрешается отпустить Госкомветмедицины два разбронированных спецавтомобиля ДУК ГАЗ-52-01 мобилизационного резерва по учетным ценам.

Поручается выделить Госкомветмедицины 14,254 тыс. грн. из резервного фонда государственного бюджета для возмещения стоимости отпущенных спецавтомобилей. Минфину поручено в двухнедельный срок профинансировать указанные расходы.

Госкомветмедицины должен подать до конца 2008 года Минэкономики, Минфину и Государственному казначейству отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.