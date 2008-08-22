На Закарпатье с отравлением госпитализированы 57 людей

В селе Минай Ужгородского района Закарпатской области отравилось 57 работников предприятия с иностранными инвестициями.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области, они госпитализированы в лечебные учреждения с предварительным диагнозом “пищевая токсикоинфекция”.

53 человека находятся в областной инфекционной больнице, трое – в Мукачевской центральной районной больнице и один - в инфекционном отделении Великоберезнянской районной больницы.

По данным врачей, один госпитализированный находится в тяжелом состоянии, 29 – в состоянии средней степени, 27 – легкой степени отравления.

По предварительным заключениям специалистов, причиной отравления могло стать употребление еды в пищеблоке предприятия. Сейчас на предприятии продолжаются санэпидемиологические мероприятия.

На предприятии работает 1200 человек. Ежедневно пищеблоке посещают около 950 работников.