Увлажняющие кремы вызывают рак кожи

Новость от американских учёных может вызвать панику среди миллионов женщин – специалисты обнаружили, что увлажняющие кремы способны развить рак кожи. В шестимесячном лабораторном эксперименте мыши женского пола получали дозу интенсивного ультрафиолета два раза в неделю для гарантии высокого риска раковых образований кожи. Половине грызунов пять дней в неделю втирали увлажняющие косметические средства. Было доказано, что эта группа имела значительно увеличенное число опухолей, причем большего размера.

Как говорят онкологи из школы фармацевтики Эрнеста Марио и Института рака в Нью-Джерси, кремы для лица с увлажняющими компонентами никогда не проверялись для выявления отрицательного эффекта на рак кожи. Дерматологи полагают, что увлажнители повышают канцерогенное действие солнечного света на организм. В дальнейшем учёным предстоит выяснить, в чём заключается точный механизм активации раковых клеток при использовании увлажняющих кремов.

ami-tass.ru