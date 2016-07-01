Чиновникам Минздрава снова рассказали о криминальной ответственности за коррупцию

В Минздраве Украины состоялось информационно-образовательное мероприятие по вопросам предотвращения коррупции в медицинской отрасли, инициатором проведения которого выступила международная неправительственная антикоррупционная организация Transperency International Ukraine. Ее имели возможность прослушать представители структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской госадминистрации, а также заведений здравоохранения коммунальной формы собственности и таких, которые относятся к сфере управления Минздрава, сообщает сайт Министерства здравоохранения Украины.

Медикам конкретизировали некоторые положения Закона Украины «О предотвращении коррупции», рассказали об административной и уголовной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, привели примеры, как противодействовать коррупции и в жизни, и в служебной среде, как действовать в случае поступления предложения неправомерного требования/подарка.

Читайте такжеЧиновникам Минздрава объяснили, что такое коррупцияУчастники мероприятия активно включились в обсуждение и имели возможность получить ответы на наиболее спорные вопросы.

Кроме того, при содействии организации Transperency International Ukraine в структурные подразделения по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций направлены информационно-графические материалы антикоррупционного содержания для размещения в учреждениях здравоохранения, а именно:

1. Как сообщить о коррупции.

2. Право на свободный выбор врача.

3. Как получить бесплатные лекарства.

4. Что нужно знать, чтобы получить публичную информацию.

5. Как обжаловать нарушение доступа к публичной информации.

6. Как подать электронную петицию.

Читайте такжеОблава на СЭС: за хищения задержан Протас, сейчас допрашивают главных санврачей областей Справочно. Transperency International – международная неправительственная антикоррупционная общественная организация, деятельность которой в Украине направлена на прозрачные публичные финансы, должное и прозрачное управление, эффективную антикоррупционную политику, прозрачность и конкурентность проведения государственных закупок и тому подобное.

Transperency International имеет более 100 национальных организаций.