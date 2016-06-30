Раненных украинцев выписали из больниц Стамбула

Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар заявляет, что раненных украинцев, которые пострадали в результате теракта в аэропорту Ататюрк, выписали из больниц.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

«Хорошие новости: раненных наших граждан уже выписали из больниц!», - отметил Боднар.

Читайте такжеВ больницах Стамбула остается двое граждан УкраиныКак сообщал УНИАН, 28 июня в результате теракта в международном аэропорту Стамбула погибли 42 и ранены 239 человек. Среди погибших - одна украинка. Еще три человека (одна женщина и двое мужчин) находились в больницах Стамбула.