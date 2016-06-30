В Госсанэпидслужбе организовали схему завладения бюджетными средствами под видом выделения премий

Руководство Государственной санитарно-эпидемиологической службы организовало схему завладения бюджетными средствами под видом выделения премий ко Дню медицинского работника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры выявлена коррупционная схема руководства Государственной санитарно-эпидемиологической службы, целью которой было завладение бюджетными денежными средствами под видом выделения премий ко Дню медицинского работника Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеОблава на СЭС: за хищения задержан Протас, сейчас допрашивают главных санврачей регионовСогласно указанной схеме, руководитель Госсанэпидслужбы Украины дал «преступное указание» ряду директоров соответствующих государственных областных учреждений, в соответствии с которым последним и их заместителям будет выплачена премия ко Дню медицинского работника в размере двух месячных должностных окладов, один из которых указанные лица могут оставить себе, а другой - должны передать ему.

Сегодня детективами НАБУ проведено 44 обыска в 20 областях Украины, по результатам которых задержаны двое руководителей центрального аппарата Госсанэпидслужбы, которые были организаторами преступной схемы. Также, сообщили в НАБУ, решается вопрос о задержании ряда руководителей областных учреждений, которые принимали в ней участие.

Сообщается, что детективами НАБУ 14 июня было начато уголовное производство по признакам правонарушения по предварительной правовой квалификации ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Читайте такжеМеру пресечения главному санврачу Украины Протасу попытаются избрать уже завтраНапомним, сегодня по подозрению в организации схемы по хищению крупной суммы бюджетных средств был задержан главный санитарный врач Украины Святослав Протас. Вместе с ним был задержан начальник департамента Санитарной службы Украины Александр Чепурный. Кроме того, по словам главы МВД Арсена Авакова, ведутся допросы 19 главных санитарных врачей областей, «часть из которых также будут задержаны».