Гражданам Украины, едущим в Пакистан, рекомендуют вакцинироваться против брюшного тифа

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить Исламскую Республику Пакистан, осуществить вакцинацию против брюшного тифа.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

Читайте такжеВ Одессе у беременной женщины выявлен брюшной тифВ связи со вспышкой заболеваний брюшным тифом в Пакистане Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну и находиться на ее территории более одного месяца, в обязательном порядке осуществить вакцинацию против этого заболевания.