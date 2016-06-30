Гражданам Украины, едущим в Пакистан, рекомендуют вакцинироваться против брюшного тифа
16:12, 30 июня 2016Страна
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В Пакистане - вспышка заболевания брюшным тифом.
Вакцинация - в обязательном порядке / Фото: УНИАН
Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить Исламскую Республику Пакистан, осуществить вакцинацию против брюшного тифа.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.
Читайте такжеВ Одессе у беременной женщины выявлен брюшной тифВ связи со вспышкой заболеваний брюшным тифом в Пакистане Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну и находиться на ее территории более одного месяца, в обязательном порядке осуществить вакцинацию против этого заболевания.
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