Какие бывают кефирные диеты?

О пользе кефира можно говорить долго: он успокаивает нервную систему, благотворно действует на пищеварительный тракт, успокаивает кровеносные сосуды, придает силы для восстановления организма после перенесенных болезней.

Кефирная монодиета, состоящая только из одного кефира не менее 1,5 литра в день, предназначена только на 1 день после тяжелого застолья. Такая диета способствует выведению шлаков из организма. Однако нужно помнить о том, что при каких-либо желудочно-кишечных заболеваниях пить целый день один только кефир не рекомендуется, не посоветовавшись с врачом.

Кефирная диета красоты. Для того, чтобы ваш внешний вид был прекрасным, необходимо употреблять только те продукты, которые благотворно влияют на ваш организм, и как следствие, внешний облик становится совершенным: кожа стала бархатной и розовой как у младенца, тело полно сил и энергии, внешне вы помолодели. При соблюдении данной диеты необходимо ограничить себя от мучного и сладкого. Диета имеет следующий характер:

1 вариант:

Завтрак: сыр (типа брынзы), ломтик хлеба, свежие ягоды и кофе с молоком без сахара.

Второй завтрак: 2 кусочка ветчины, овощной салат и чай без сахара.

Обед: куриный бульон, вареное яйцо, салат с растительным маслом и ломтик хлеба.

Полдник: фрукты.

Ужин: сыр, ломтик хлеба и чай с молоком без сахара.

Перед сном: стакан кефира

2 вариант:

Завтрак: 1 ломтик хлеба, сыр, стакан фруктового сока и чай без сахара.

Второй завтрак: овощной салат, ломтик хлеба, вареное яйцо, стакан кефира.

Обед: овощной салат с растительным маслом, любое мясное блюдо с гарниром, исключая картофель и макаронные изделия и чай без сахара.

Полдник: фрукты.

Ужин: овощи, кусок вареной рыбы, ломтик хлеба.

Перед сном: стакан кефира или теплого молока.

Кефирно-фруктовая диета заключается в том, что вам необходимо употреблять 1,5 литра кефира и 1кг любых фруктов, исключая виноград и бананы. Продолжительность диеты -5-6 дней.

Кефирная диета от Ларисы Долиной.

Во-первых, данная диета ограничивает до минимума употребление сахара и соли.

Во-вторых, предполагает принятие не более 0,5 литра жидкости.

В-третьих, режим питания должен быть строгим, в одно и тоже время принятие пищи и не более 6 раз в сутки.

В-четвертых, поддерживать эффект можно также очистительными клизмами или принятием слабительных средств. Полезен следующий настой: в чайную ложку насыпьте в равных пропорциях ромашки, зверобоя и календулы, залейте 200мл кипятка, настоять необходимо минут 15-20, а затем процедить.

Диета рассчитана на 7 дней, с интервалом через 4-5 недель.

1 день: 500г 1% кефира + 400г печеного картофеля без соли

2 день: 500г 1% кефира + 400г обезжиренного творога

3 день: 500г 1% кефира + 400г фруктов (кроме бананов и винограда)

4 день: 500г 1% кефира + 400г куриных отварных грудок без соли

5 день: 500г 1% кефира + 400г фруктов

6 день: 1,5л негазированной минеральной воды

7 день: 500г 1% кефира + 400г фруктов

Не забывайте о том, что в день вышеприведенные цифры необходимо разбивать на 6 частей, оставляя на ужин только кефир.

Выходить из диет необходимо плавно, ни в коем случае не переедая, иначе вы слишком сильно нагрузите свою желудочно-кишечную систему и она может даже не справиться с нагрузкой.

www.gen.su