На Буковине с подозрением на лептоспироз в больнице 27 человек

За последние две недели в Черновицкой области с подозрением на заболевание лептоспирозом госпитализированы 27 человек, восемь из них попали в больницы в период с 14 по 17 августа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черновицкой областной санэпидемстанции, наибольшее количество больных зарегистрировано в Черновцах (7), Хотинском (7) и Новоселицком (5) районах Буковины.

По данным облСЭС, из 27 больных окончательный диагноз, вероятно, подтвердится у 9 человек, трое из которых проживают или работают в зоне подтопления. В частности, двое больных проживают в подтопленных селах Новоселицкого района, а один работает в Черновцах на Калиновском рынке, который также был затоплен.

Инкубационный период развития болезни у госпитализированных еще не окончился, и эпидемиологи ожидают увеличения количества больных в течение сентября.

В целом, за 7 месяцев 2008 года в Черновицкой области было зарегистрировано 7 больных лептоспирозом, в прошлом году – 59, трое из них умерли.