Облава на СЭС: за хищения задержан Протас, сейчас допрашивают главных санврачей регионов

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Только что в рабочем кабинете задержан главный санитарный врач Украины Святослав Протас с начальником департамента Санитарной службы Украины Чепурным», - сообщил он.

По словам Авакова, одновременно по всей стране проводятся обыски, допрашиваются 19 главных санитарных врачей областей, «часть из которых также будут задержаны».

«Группа чиновников во главе с Протасом разработала и внедрила преступную схему по хищению крупной суммы бюджетных средств. На обналичивании и получении первого же транша похищенных средств (400 000 грн) участники аферы были задержаны. Совместная операция проводилась и разрабатывалась Нацполицией (ДЗЭ) и НАБУ», - отметил министр.

Аваков также сообщил, что Протас был задержан как организатор хищений.