Результаты конкурса Фонда ”Развитие Украины” на приобретение медоборудования для онкоцентров

Результаты Конкурса на приобретение медицинского оборудования для оснащения ПЭТ-центра с лабораторией производства радиофармпрепаратов для Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (г. Донецк, Украина) и комплект оборудования на онкологическую комбинированную систему позитронной эмиссионной и компьютерной томографии для Национального института рака (г. Киев, Украина).

По результатам работы членов Конкурсного Комитета, Наблюдательного Совета и уполномоченного органа Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» были приняты следующие решения:

1. Победителем конкурса на приобретение медицинского оборудования для Национального института рака была определена компания "Philips Medical Systems".

2. Победителем конкурса на приобретение для ДОКТМО была определена компания "GE Medical Systems SCS".

СПРАВКА УНИАН. Как уже ранее сообщал УНИАН Благотворительный фонд Рината Ахметова “Развитие Украины” выделит 40 миллионов долларов на борьбу с онкозаболеваниями в Украине. Об этом сообщил президент Благотворительного фонда “Развитие Украины” Ринат АХМЕТОВ на презентации нового проекта “Рак излечим. Своевременное выявление и лечение онкологических болезней.”

“В Украине официально зарегистрировано 910 тысяч 267 человек больных раком, каждый год прибавляется еще 160 тысяч, умирает каждый год 90 тысяч,” – отметил Р.АХМЕТОВ. По его словам, в причиной этого являются ограниченные технические возможности украинской медицины.

“В Европе и США больше болеют онкологическими заболеваниями, а умирают меньше. Почему? Потому что там инвестируют огромные средства в раннюю диагностику и эффективное лечение,” – сказал президент фонда “Развитие Украины”.

Р.АХМЕТОВ убежден, что выделив 40 миллионов на борьбу с раком, он поможет улучшить ситуацию с ранней выявляемостью в Украине, что сбережет жизни многих.

“20 миллионов долларов пойдут на Донбасс, 10 миллионов - в Национальный институт рака, еще 10 миллионов на Западную Украину,” – уточнил Р.АХМЕТОВ.

Отвечая на вопрос, почему такая огромная сумма выделяется на борьбу именно с онкологическими заболеваниями, Р.АХМЕТОВ подчеркнул: “Когда раньше я слышал – человек болен раком, считал это безвыходной ситуацией. Но, если первая стадия онкологии вылечивается на 90-100 процентов, вторая – 70-80, а третья – 30-35, наша задача инвестировать деньги в раннюю диагностику”.

Председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА отметила, что такого высокотехнологического оборудования, которое будет закуплено за деньги Благотворительного фонда Рината Ахметова “Развитие Украины”, в нашей стране еще не было.

“Это – два аппарата ПЭТ (позитронной эмиссионной томографии – авт.). Один позитронный эмиссионный томограф будет размещен в Национальном институте рака в Киеве и будет предназначен для бесплатного обслуживания наших граждан со всех регионов страны, второй – в Донбассе для медицинского обслуживания жителей Юга и Востока Украины,” – сказала Т.БАХТЕЕВА.

Т.БАХТЕЕВА, подчеркнула, что ПЭТ – оборудование, которое является золотым стандартом в лечении онкологических заболеваний во всем мире.

“Например, сегодня в Америке – 2 тысячи аппаратов ПЭТ, в Европе в целом их около – 800, в одной Москве их 15. Украина же не имеет ни одного аппарата ПЭТ,” – заметила Т.БАХТЕЕВА.

Директор Национального института рака, профессор Игорь ЩЕПОТИН поблагодарив Рината Ахметова за его благотворительную деятельность, подчеркнул что “имея такое оборудование мы сможем реально изменить ситуацию с онкологическими заболеваниями в Украине за достаточно короткое время”.

Обратившись ко статистике он отметил, что “заболеваемость и смертность в нашей стране – самая высокая в Европе, результаты по выживаемости в 2,5 раза хуже, чем в других странах”.